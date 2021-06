I racconti dei saggi samurai

Venerdì 25 Giugno ore 21:00 110 Hertz Festival da Coltano vi trasporta in terra Giapponese. Una fila ordinata di piccoli samurai sul fondo, un albero di ciliegio, un prato, un ombrellino rosa di carta e un’ attrice con il suo fedele aiutante pronta a svelarci chi sono quei piccoli samurai sul fondo per accompagnarci nella poesia e filosofia del paese del Sol Levante.

I samurai furono una casta di feroci guerrieri ma furono anche poeti, filosofi, cultori del pensiero Zen capaci di influenzare profondamente la cultura del Giappone. “Se decidi di rimanere in silenzio posso insegnarti la lingua dei pesci e della neve che cade, posso insegnarti che nel silenzio non c'è nulla ma proprio per questo c'è tutto”.

Uno spettacolo adatto ad un pubblico di tutte le età.



Una produzione di Pilar Ternera/NTC con il sostegno Regione Toscana, regia e testo di Francesco Cortoni con Alessia Cespuglio.





Il programma completo del festival è consultabile sul sito del Teatro Nuovo Pisa.

Per acquistare i biglietti:https://www.ciaotickets.com/110-hertz-festival.



Per info contattare: hertzfestivalcoltano@gmail.com o il numero 392/3233535.Biglietteria aperta il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

