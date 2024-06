I racconti di Lorenzo Oggero alla libreria Feltrinelli

L’associazione 50&PIU, venerdì 14 giugno alle ore 17,30 presso la libreria Feltrinelli in Corso Italia 50, presenta il libro di Lorenzo Oggero “Non c’è due senza uno”. Oggero, già docente e consulente di management, è autore di una interessante produzione di saggistica. In “Non c’è due senza uno”, ultima delle sue apprezzate incursioni nel campo della narrativa, propone una successione di personaggi e situazioni, coinvolgente per intensità di scrittura e per la vicinanza della narrazione al comune vissuto quotidiano. Nella percezione della complessità delle relazioni interpersonali – uno dei temi a lui più cari - Oggero non dimentica di lasciare al lettore qualche strumento di accostamento e comprensione, che si rivela esito importante della lettura del suo libro. Alla conversazione con l’autore, preceduta dal saluto di Franco Benedetti presidente di 50&PIU’, parteciperà inoltre Roberto Sonnini.



Nella foto: Lorenzo Oggero