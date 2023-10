I segreti della Piazza del Duomo raccontati dalle restauratrici dell'Opa - Il sabato del village

Piazza dei Miracoli è uno dei più belli Patrimoni dell'Umanità dell'UNESCO, nonché orgoglio pisano. Da sempre i suoi monumenti attirano turisti da tutto il mondo, ma in pochissimi ne conoscono i segreti.

Sabato 14 ottobre torna il Sabato del Village!

In questo nuovissimo appuntamento, per continuare a celebrare gli 850 anni della Torre Pendente, saranno ospiti le restauratrici dell'OPA, esperte dei monumenti della Piazza del Duomo pronte a raccontare aneddoti e curiosità su Piazza dei Miracoli.



Ingresso gratuito e aperto a tutti