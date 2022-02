I Segreti di Hansel in concerto al Borderline Club

Nello storico locale del rock toscano, il Borderline Club di Pisa, arriva la band alternative rock 'I Segreti di Hansel'.

Il power trio formato da Massimiliano Magni (voce/chitarra), Giulio Galleschi (basso/cori), Alessio Scatena (batteria) porteranno sul palco tutti i brani dell'ultimo lavoro in studio, 'Atacama', ed alcuni nuovi pezzi, che anticipano l'uscita del nuovo disco in arrivo in questo 2022.