I tesori del Monte Castellare

Partendo dal Centro Visite del complesso del Monte Castellare, esplorazione dei sentieri che circondano tale struttura, facendo prima il perimetro del monte, passando da Villa Bosniaski, per poi guadagnarne la cima dove è prevista la visita delle rovine Etrusche. Scesi dal Castellare proseguimento per altri sentieri vicini. Il percorso, nel suo complesso, è molto panoramico.



PROGRAMMA:

Ore 10:00 ritrovo Centro Visite del Monte Castellare

Ore 10:15 Partenza Cammino

Ore 15:30 circa fine Cammino Centro Visite del Monte Castellare



PARTECIPANTI:

MASSIMO 20 - MINIMO 3



DETTAGLIO INFORMAZIONI:

Che materiale devo portare:

Zainetto (non deve essere troppo pesante, massimo 10/15 kg); 2 litri d’acqua; giacca impermeabile o poncho impermeabile; sacco per l’immondizia; pranzo al sacco; cappello; mascherina; gel antibatterico; bastoncini da trekking (facoltativi); salviette rinfrescanti; snack.

Come mi vesto:

Indossa scarponi da trekking. Abbigliamento “a cipolla” abiti adeguati al clima e comodi nei movimenti possibilmente maglietta traspirante.

Uomini: consigliato intimo confortevole.

Donne: consigliato reggiseno sportivo e intimo confortevole.



Durata Cammino totale:

5 ore circa, con soste

Lunghezza Totale (km): 8

Difficoltà: : Facile/Medio

Pernottamento: no



CONTATTI:

Responsabile Tecnico Michele Olivieri:

+39 320 1618156

Guida Trapper Valerio Perullo:

+39 349 5508357

Monte Castellare:

+39 348 4508519

Per informazioni riguardo a prenotazioni, abbigliamento, meteo, parcheggio e dettagli nei giorni precedenti all’uscita.



CONTRIBUTO RICHIESTO:

€ 15,00 - Intero

€ 10,00 - Soci asd Arcadia e Nimrod asd



La quota comprende:

accompagnamento;

assicurazione RCT/infortuni giornaliera.

La quota non comprende:

pranzo al sacco;

spostamenti per raggiungere il luogo di partenza del Cammino e dal luogo di arrivo del Cammino a casa.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA compilando il modulo in calce alla pagina del seguente link (o cliccando al link indicato Sito Web a inizio pagina):

https://www.asdarcadia.com/06-giugno-2021-i-tesori-del-monte-castellare/

Confermata con il pagamento da fare entro il entro il 3 Giugno tramite PayPal:

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=446KUAWVKXDSW

O tramite Bonifico a:

IT96V0103014001 000001061923.



La non partecipazione deve essere comunicata entro le 12 ore prima per mail a montecastellare2020@gmail.com.