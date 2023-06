I tramonti al mare di San Rossore

Indirizzo non disponibile

#InRainbowsTreks in collaborazione con il Centro Visite della Tenuta di San Rossore presenta:



I Tramonti nel Mare di San Rossore



Difficoltà Escursione: Facile



Una bellissima escursione a San Rossore, un ambiente storico-naturalistico unico in tutto il mondo.



Sconsigliato ai minori di 12 anni



Evento solo su Prenotazione, numero posti limitati





In Rainbows Treks

Dott. Marco Passarello- Guida Ambientale Escursionistica



?E-mail: info@inrainbowstreks.com