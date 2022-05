#InRainbowsTreks in collaborazione con il Centro Visite della Tenuta di San Rossore presenta: 'I Tramonti al mare di San Rossore'



Una bellissima escursione a San Rossore, un ambiente Storico-Naturalistico unico in tutto il mondo che sarà scoperto al tramonto, camminando a piedi e incontrando daini, cinghiali e molto altro!

I partecipanti entreranno nella zona interdetta e la percorreranno con libertà e sicurezza, potendo così scoprire le zone più segrete ed esclusive della Tenuta. Passeranno della Villa Presidenziale del Gombo (che sarà osservata solo dall'esterno del suo giardino) e rientreranno al centro visite attraversando un'alternanza di vegetazione senza paragoni in tutto il mondo. Arrivati sulla spiaggia godranno di una vista imperdibile dalle Alpi Apuane all’Isola Palmaria (Liguria).



______________________

Dati Tecnici:

Lunghezza: 6km

Tipo di Sentiero: Pianeggiante

Difficoltà: Facile



______________________

Per info:

In Rainbows Treks

Dott. Marco Passarello- Guida Ambientale Escursionistica

?Cel:+393667172935

?E-mail: info@inrainbowstreks.com