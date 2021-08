Ico Gattai al Fortino di Marina di Pisa

Continua al Fortino (Marina di Pisa, Via Sirenetta 6) il programma di eventi del ciclo 'Rinascere'. Sabato 7 agosto è di scena Ico Gattai, scrittore, musicista, videomaker, funambolo della comunicazione. L'occasione è data dalla presentazione del suo libro, edito da MdS, 'Rosso di sera', una storia probabilmente vera degli anni nei quali si organizzavano le grandi feste dell'unità e i partiti avevano un 'responsabile cultura' che proponeva raduni e manifestazioni. Per parlare del libro e di quegli anni è previsto un dibattito impossibile, con lo stesso Ico Gattai, Riccardo Di Donato, docente della nostra Università che fu 'contestatore' e poi dirigente del PCI. Con loro anche Pilade Cantini, noto per tanti motivi, compreso quello di far parte di bande (musicali) comico-comuniste. Si comincia alle 18 e si tira avanti fino a cena, per poi chiudere alle 21,30 con il concerto di Totino Setzi. La prenotazione è obbligatoria (050 36195) , la cena è per i soci ARCI e costa 20 euro.

