In occasione dell‘International Day for Biodiversity 2024 (22 maggio 2024) e nell’ambito dell’iniziativa Biodiversity 2024 promossa dalla Commissione per lo Sviluppo Sostenibile di Ateneo (CoSA), l’Orto e Museo Botanico organizza un corso teorico-pratico introduttivo all’identificazione di piante vascolari.



22-23 maggio 2024

ID. Plant

Corso introduttivo all’identificazione di piante vascolari

Via L. Ghini, 13 – Pisa



Il corso, della durata complessiva di 16 ore, si propone di offrire ai partecipanti gli strumenti di base per l’identificazione di piante spontanee della flora italiana. I partecipanti potranno così acquisire le conoscenze necessarie per identificare in autonomia una specie di pianta vascolare.



Programma del corso



Martedì 22 maggio 2024

9:00 – 13:00 Introduzione teorica

13:00 – 14:00 Pausa pranzo

14:00 – 18:00 Raccolta materiale vegetale



Mercoledì 23 maggio 2024

9:00 – 18:00 Identificazione materiale raccolto

13:00 – 14:00 Pausa pranzo



Numero massimo dei partecipanti: 15



Prenotazione obbligatoria a: educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it