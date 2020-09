'Il calcio e le sue grandi avventure' per il teatro di Molina Mon Amour

Riguarda il magico mondo del calcio il penultimo appuntamento con il teatro "alla giusta distanza" di Molina mon amour."Il calcio e le sue grandi avventure" è il titolo dello spettacolo scritto e interpretato da Dario Focardi, che sabato 5 settembre porterà all'ex asilo nella "Buca" in coppia con Davide Giromini (a cui sono affidate le musiche).



La scheda dello spettacolo nelle parole dell'autore.

"Questo nuovo progetto che mostrerò in forma di anteprima nella rassegna del teatro "alla giusta distanza" di Molina mon amour parte da questo assunto: il calcio è un gioco collettivo in cui ognuno di noi cerca di esprimere la propria identità. In un momento così particolare per tutti noi è importante ripartire da alcuni punti fermi: socialità e comunità. Le storie che ascolterete parleranno proprio di questo".



Appuntamento dunque a sabato 5 settembre, all'ex asilo nella "Buca" (via Antonello da Messina 14, Molina di Quosa), alle 21.30.

Informazioni e prenotazioni (obbligatorie): 3791913131.

Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza.



L'ultimo appuntamento con il teatro "alla giusta distanza" di Molina mon amour (che divide con Marco Azzurrini la direzione artistica della rassegna) è "Una lucciola sul palmo della mano", di e con Elisabetta Salvatori, alla pieve di Pugnano, il 12 settembre. Quest'ultimo spettacolo è inserito nel cartellone del Settembre Sangiulianese.

Gallery