Il cammino della liberazione - Pisa Walking Cinema

Escursione notturna guidata sui Monti Pisani per camminatori esperti con proiezioni e racconti sonori.

Accompagnata dal CAI Pisa l’escursione ripercorrerà il cammino di Liberazione percorso dagli Alleati e dai partigiani del distaccamento “Nevilio Casarosa” fra la sera del 1 settembre e la mattina del 2 settembre 1944, alla fine della terribile estate che ha visto Pisa divisa in due dal fronte dell’Arno, occupata a Nord dall’esercito tedesco, con gran parte della popolazione sfollata sui Monti Pisani.

Il percorso prende inizio alle 19 del 1° settembre dalla base della Torre di Caprona (nelle immediate vicinanze del punto in cui gli Alleati - installati a Sud del fiume da più di 40 giorni - hanno attraversato l’Arno) per concludersi la mattina successiva nella Piazza dei Miracoli (punto di arrivo dei Liberatori), passando da Calci, Agnano, Asciano. Riposo notturno in tenda lungo la Via dei Condotti.

Il costo di 35 € comprende:

Accompagnamento CAI

Assicurazione infortuni opzionale

Contenuti audiovisivi e proiezioni



Sosta notturna in area privata con rinfresco e campo attrezzato con bagno e tende da condividere a disposizione