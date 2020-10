Sabato 17 OTTOBRE ore 15.00

Visita guidata

Il Campo Santo Monumentale di Pisa tra arte e scienza



Monumentale di Pisa, alla scoperta degli artisti che ne celebrarono la bellezza, primi fra tutti l'emblematico Buonamico di Buffalmacco e Piero di Puccio che affrescò una rarissima Cosmografia, la visione tolemaica dell'universo. Sarà però la scienza il nostro filo conduttore, scoprendo gli illustri scienziati pisani e non pisani che furono qui sepolti o ricordati, come Galileo, Fibonacci o Pacinotti. Un tour tra arte e scienza!



Quando: sabato 17 ottobre ore 15.00

Dove: ingresso Campo Santo (venite già muniti di biglietto di ingresso – € 5,00)

Quanto: € 10,00 (biglietto ingresso 5 € non incluso – acquistabile presso la biglietteria dell’OpaPisa) € 5,00 sotto i 16 anni; gratuito sotto i 10 anni se accompagnati.

Durata: circa 2 ore



PRENOTAZIONE obbligatoria scrivendo a citygrandtour@gmail.com