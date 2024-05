Il camposanto ritrovato - Visita guidata Riscopriamo Pisa

Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del tour e la data entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la visita.



Sabato 1 Giugno alle ore 18.00 partirà il tour 'Il Camposanto ritrovato'.

Punto d'incontro presso l'ingresso del Camposanto .

Ritrovo 10 minuti prima della partenza del tour.

Durante il bombardamento alleato del 27 luglio 1944, il tetto del Camposanto si incendiò danneggiando gravemente gli affreschi. I difficili lavori di restauro iniziarono già nel 1945 ma durano ancora oggi. Molte opere sono però state recuperate e ricollocate nella loro posizione orginaria.



Eccezionalmente l' Opera Primaziale Pisana consentirà l' accesso gratuito all'interno del monumento.