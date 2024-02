Il carnevale australe fra San Martino e San Marco

Mezzogiorno è sveglia e lavora per mantenere vivo l’interesse per il Gioco del Ponte anche creando eventi collaterali spesso in funzione delle festività nel corso dell’anno; questa è la volta del Carnevale Australe che aprirà le danze sabato 17 febbraio dalle 16:00.

Il luogo deputato ad accogliere bambine e bambini (ma non solo) in maschera è la sede del Quartier Generale della Nobile Parte di Mezzogiorno, ubicata, come tutti sanno -e per chi non lo sa- nella sala Sergio Paradossi di Palazzo Cevoli in Via San Martino al numero 108.



Sabato prossimo il Quartier generale della Nobile Parte di Mezzogiorno si colorerà delle tinte carnascialesche e ospiterà tutti coloro che vorranno passare qualche ora in allegria.

Per i più piccoli, ed in questo caso solo per loro, tanto intrattenimento e tantissime sorprese a tema Gioco del Ponte.

Passato sabato verrà domenica e la festa continuerà per le strade della Magistratura di San Marco; nello specifico, lungo tutta Via Montanelli a partire dalle 14:00.