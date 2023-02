In occasione di "IL SABATO DELL’SMS" l'Associazione I Cavalieri organizza 2 appuntamenti ludici negli spazi dell’area espositiva SMS indirizzati a bambini e bambine dai 6 ai 13 anni con attività dedicate al Carnevale.



Il primo si terrà sabato 18 febbraio 2023 dalle 15:30 alle 18:00



LE MASCHERE DI CARNEVALE - IL CARNEVALE DEI BIMBI SCALZI

Creazione di maschere e cartelloni dedicati al Carnevale per preparare la sfilata di Martedì Grasso. E’ richiesta la prenotazione.



Seguirà martedì 21 febbraio 2023 dalle 16:30 alle 18:00



SFILATA DI CARNEVALE ALLE PIAGGE

Divertente sfilata di Carnevale degli alunni delle Scuole Primarie del Comprensivo Scolastico V. Galilei per le strade del quartiere le Piagge. Ritrovo a SMS alle 16:30. Sfilata dei bambini in maschera lungo alcune vie del quartiere e lungo il Viale delle Piagge. Ritorno a SMS intorno alle 18:00. I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto. Possono aggregarsi tutti coloro che desiderano far festa con noi!



IL SABATO DELL’SMS - ALTRI APPUNTAMENTI -



18 marzo 2023 - W LA GINCANA

Giochi a squadre con percorsi di abilità. E’ richiesta la prenotazione.



15 aprile 2023 - CACCIA AL TESORO – SAN MICHELE

Caccia al tesoro a squadre. E’ richiesta la prenotazione.





Mini esperimenti in attesa dell’estate. E’ richiesta la prenotazione.