'Il Castello si Mostra' a Vecchiano

In occasione della Fiera di Primavera 2022, che si terrá dal 2 al 4 aprile, il GAV - Gruppo Archeologico Vecchianese inaugurerà una mostra dal titolo 'Il Castello si Mostra', riguardante la storia e l'archeologia nel territorio di Vecchiano. L'esposizione presso il Cinema Teatro Olimpia sarà composta di pannelli scritti e fotografici nonché di riproduzioni realistiche ed installazioni storico-archeologiche. Su alcuni pannelli inoltre sarà possibile scansionare il QRcode per accedere direttamente alla pagina storico - archeologica corrispondente ed avere maggiori informazioni o seguire la voce che vi racconterá la storia del territorio.

Infine, nelle giornate di domenica 3 e lunedì 4, durante l'ultima ora di apertura pomeridiana dalle 18 alle 19 verrà proiettato il documentario 'Fortezze di Confine' del regista Fabio Gigli, un interessante percorso attraverso le fortezze che erano e sono ancora tutt'oggi posizionate sul confine Pisano-Lucchese. L'obiettivo dell'allestimento così progettato mira infatti a coinvolgere i visitatori facendoli immergere completamente nella storia di Vecchiano e accompagnandoli in un percorso espositivo che tocca tutte le epoche presenti in questo territorio: Preistorica, Etrusca, Romana, Medievale e Moderna.

La mostra vanta patrocini importanti come il Comune di Vecchiano, il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere e la Divisione di Paleopatologia dell'Università di Pisa; supporti di associazioni di volontariato quali Salviamo la Rocca di Ripafratta, Italia Nostra, Castello di Nozzano e WWF Toscana e di commercianti del Comune di Vecchiano che ci hanno aiutato in questo progetto.



Inaugurazione: sabato 2 aprile ore 17:00

Orari apertura:

- Sabato 2 aprile ore 15:00 - 19:00

- Domenica 3 e lunedì 4 aprile ore 10:00 - 12:30 / 15:00 - 19:00

Proiezione video 'Fortezze di Confine' di Fabio Gigli:

- Domenica 3 e lunedì 4 aprile ore 18:00 - 19:00