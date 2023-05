In occasione di Amico Museo 2023, iniziativa promossa dalla Regione Toscana, il Museo Anatomico Veterinario dell'Università di Pisa organizza un seminario 'Il cavallo nella storia della città di Pisa', a cura di Alessandra Coli, direttrice del Museo Anatomico Veterinario.



Sabato 20 maggio, ore 16:00 – 17:00

presso la Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium

piazza San Paolo all’Orto, 20



L’incontro è dedicato a illustrare il collegamento tra la nascita dell’ippiatria, con i reperti del Museo Anatomico Veterinario, e lo sviluppo dell’ippica, con la storia dell’ippodromo di San Rossore.



In apertura e chiusura del seminario sono previste visite guidate gratuite in Gipsoteca su tre turni:

15:00-15:30

15:30-16:00

17:00-17:30.



Evento gratuito, ingresso libero



Per maggiori informazioni: info.mav@sma.unipi.it