'Il Cinema della Normale': 5 film gratis in piazza

Da sabato 16 settembre a mercoledì 20 tornano gli appuntamenti con 'Il Cinema della Normale' in Piazza dei Cavalieri, cinque film a ingresso gratuito con inizio alle ore 21. Il tema di quest’anno sarà 'Fantastici punti di vista. La Meraviglia nel cinema'.

La rassegna, curata dalla Scuola Normale Superiore e dal Cineclub Arsenale, con il patrocinio del Comune di Pisa, partirà sabato 16 con 'La Divina Cometa', per la regia del noto pittore e scultore Mimmo Paladino. La proiezione del film sarà anticipata da una conversazione tra lo stesso Paladino e Giorgio Bacci dell’Università di Firenze.

Domenica 17 si proseguirà con 'Il labirinto del fauno', per la regia di Guillermo del Toro, con introduzione di Gregorio Sorgonà (Scuola Normale Superiore). Lunedì 18 sarà in programma la versione originale sottotitolata in italiano del classico di Victor Fleming 'Il mago di Oz', introdotto da Carlotta Cossutta (Scuola Normale Superiore). Quella di martedì 19 sarà una serata-evento per celebrare il centenario della nascita della Walt Disney: con 'Omaggio alla Disney: Topolino elettronico' si (ri)vedranno i primi corti di Mickey Mouse in bianco e nero, per l’occasione sonorizzati dal vivo da Davide Barbafiera, Tommaso Tanzini e Nicola Stalliti. La serata è realizzata in collaborazione con la rassegna Fumetti & Popcorn e sarà introdotta da Fabio Gadducci (Università di Pisa). La rassegna si concluderà mercoledì 20 con il classico contemporaneo 'Il favoloso mondo di Amélie', per la regia di Jean-Pierre Jeunet, introdotto da Chiara Tognolotti (Università di Pisa). In caso di pioggia le serate si terranno al Cineclub Arsenale in vicolo Scaramucci 2.