Il cinema della Normale: 'Profondo Rosso' di Dario Argento

Volge quasi al termine la rassegna 'Il Cinema della Normale', in collaborazione con il Cineclub Arsenale, questa volta dedicata alla figura di Alfred Hitchcock. Allievi e allieve della SNS introdurranno la proiezione di 'Profondo Rosso' di Dario Argento e modereranno il dibattito successivo. Biglietti già in vendita sul sito del cinema Arsenale o in biglietteria.