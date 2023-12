Il Cinema della Normale - Proiezione di 'Io ti salverò' di Alfred Hitchcock

Per la rassegna 'L'ombra lunga di Alfred Hitchcock', il Cinema della Normale presenta la versione originale restaurata del capolavoro del 1945 'Io ti salverò' con Ingrid Bergman e Gregory Peck. Il film, noto anche per la lunga sequenza onirica realizzata da Salvador Dalì, sarà introdotto dal Prof. Giacomo Agosti, ex allievo della Scuola Normale e attualmente docente di Pratica e Cultura dello Spettacolo presso l’Accademia di Belle Arti di Brera di Brera.