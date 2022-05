Il clarinetto con quartetto d'archi

PROGRAMMA

Wolfang Amadeus Mozart

Divertimento per archi in Fa maggiore K. 138

Quintetto per Clarinetto e archi in La Maggiore K 581



ESECUTORI

Veronica Nosei clarinetto

Michela Puca violino

Alessia Di Palma violino

Cosimo Lippi viola

Francesco Genovesi violoncello



organizzatore: Contrappunto Associazione Musicale

sostegno: FONDAZIONE PISA



