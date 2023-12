Il concerto di Natale

L'orchestra da camera I Bei Legami è lieta di invitarvi al prossimo concerto di Natale che si svolgerà il 19 dicembre nella splendida Chiesa di S. Michele in Borgo di Pisa



L'occasione imperdibile per ascoltare musiche del periodo natalizio barocco secondo il titolo 'L'incursione del Natale nel Concerto Grosso Italiano', dirette da m° Pietro Consoloni.

Il cimento di tre scuole, quella toscana, romana e veneta in tre grandi compositori:

Francesco Manfredini, con la sua Pastorale per il SS. Natale; Arcangelo Corelli, col suo celebre Concerto fatto per la notte di Natale; Antoni Vivaldi, nel salmo Laudate Pueri, interpretato virtuosamente dal soprano Jennifer Schittino.



