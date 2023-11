Il corpo simbolico: rappresentazioni e significati

Il Museo di Anatomia Umana 'Filippo Civinini', Collezioni Egittologiche 'Edda Bresciani' e Limes. Laboratorio di Metodologie informatiche per la Storia dell’Arte del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere organizzano il convegno:



Un COrpo di SEgni

INTERPRETAZIONI DEL CORPO IN IMMAGINI E TESTI PER UN SISTEMA INTEGRATO DEI SAPERI

Convegno a cura di Sonia Maffei, Gianfranco Natale, Flora Silvano



Mercoledì 8 novembre 2023

Aula Massart, Scuola Medica, Via Roma 55, Pisa



Il convegno valuta i numerosi modi con cui il corpo umano è stato variamente trasformato, rappresentato e interpretato nella storia.



La letteratura, l’arte e il costume restituiscono esempi di come la cultura abbia agito nelle varie epoche e nelle varie aree geografiche per modellare la figura umana sulla base di esigenze antropologiche. Si prendono in considerazione le affascinanti interpretazioni che sono state date del corpo naturale. Questa enorme mole di informazioni offre la base per comprendere più a fondo l’intrigante rapporto che l’uomo ha con il proprio corpo e la propria fisicità.



Lo studio permette non solo di cogliere aspetti puramente folcloristici del corpo mutato, ma anche di osservare come questi approcci abbiano avuto in alcuni casi un carattere di presunta scientificità, ponendo le basi per studi medici.



Programma della giornata:



Ore 10,15 – Saluto degli organizzatori e apertura del convegno.



I Sessione. Modera Alessandro Tosi

Ore 10,30 – Alberto Ambrosini (Università di Pisa).

«et già si vedeva che nella bocca, et guancie, et nel piede haveva grandemente patito». Tutela delle reliquie e pratica di governo a Lucca nel primo Seicento.

Ore 11,10 – Alice Maniaci (Università di Firenze, Pisa, Siena).

«Perché non è fatta l’anima pe’l corpo, ma’l corpo per l’anima». L’iconografia del vizio, della virtù e del peccato e la predicazione seicentesca.

Ore 11,50 – Gianfranco Natale (Università di Pisa).

Il corpo come territorio da esplorare e descrivere: il caso di Leonardo.

Ore 12,30 – Paolo Rognini (Università di Pisa).

Geografia dello spazio corporeo: segni e interpretazioni.



PAUSA PRANZO



II Sessione. Modera Valentina Giuffra

Ore 14,30 – Emanuele Armocida (Università di Parma).

«Giacomo Leopardi sul tavolo anatomico» un caso studio, teatro del pensiero antropologico positivista italiano del XIX secolo.

Ore 15,10 – Flora Silvano (Università di Pisa).

Viaggio verso l’immortalità. Tecniche e rituali di imbalsamazione nell’antico Egitto.

Ore 15,50 – Sonia Maffei, Leonardo Greco (Università di Pisa).

Presentazione del sito Un corpo di segni: fisiognomia e sistemi indiziari tra arte e scienza.

Ore 16,30 – Visita guidata al Museo di Anatomia Umana

“Filippo Civinini”.



Progetto PRA-2022-48



Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.



Per maggiori informazioni: info.mau@sma.unipi.it