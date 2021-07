'Il diciannovismo fascista - Un mito che non passa', conversazione alla Domus Mazziniana

Giovedì 15 luglio nell'ambito delle attività del Comitato Pisano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, sarà presentato il volume di Andrea Ventura, Il Diciannovismo Fascista. Un mito che non passa, (Roma, Viella, 2021).



Gallery

Il volume sarà presentato da Gianluca Fulvetti e da Michele Finelli, con una introduzione del presidente provinciale dell'ANPI Bruno Possenti.La presentazione, promossa oltre che dal Comitato Pisano per la Storia della Resistenza dall'ANPI, dall'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea in Provincia di Lucca, dall'Associazione Mazziniana Italiana e dalla Domus Mazziniana, si svolgerà in presenza nel giardino della Domus Mazziniana a Pisa, ma sarà possibile seguirla in diretta facebook e youtube sui canali social della Domus Mazziniana stessa.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...