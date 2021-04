Il dovere della libertà. Una celebrazione dell’Europa nel segno della lotta per le libertà

In occasione dell’anniversario della fondazione della Giovine Europa la Domus Mazziniana e l’Associazione Mazziniana Italiana organizzano un dibattito per ricordare l’attualità del progetto mazziniano.

La libertà non come bene individuale ottenuto una volta e per sempre ma come una conquista collettiva da difendere quotidianamente anche nel cuore del vecchio continente, che si vanta di essere la patria dei diritti dell’Uomo ma che vede sempre più spesso messe in discussione dai governi e dai cittadini le libertà fondamentali.

Dunque un 'Dovere' a difendere la libertà propria ma anche degli altri, perché, ribaltando il vecchio motto liberale “la mia libertà inizia dove inizia la libertà altrui”.



Giovedì 15 aprile in diretta Facebook sulla pagina della Domus Mazziniana discuteranno Stato di diritto e libertà civili in Europa il direttore del 'Tirreno' Stefano Tamburrini, lo storico Andrea Frangioni, già allievo della Scuola Sant’Anna, direttore della collana L’isola di Jura per l’editore Rubettino, e Pietro De Matteis, giovane italiano emigrato in Belgio, dove è diventato consigliere comunale e fondatore dell’Associazione #EUsolidarity Now, dedicata alla solidarietà dal basso tra cittadini europei e la cui pagina Facebook conta oltre 80.000 followers. Il dibattitto sarà coordinato da Sara Coluccini dell’Associazione Giovine Europa; introduce il giornalista Pietro Caruso, direttore del 'Pensiero Mazziniano'; conclude il presidente Nazionale dell’Associazione Mazziniana, Michele Finelli.