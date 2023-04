Il duo Des Alpes in scena a Villa Alta

Giovedì 20 aprile alle ore 21 nella splendida cornice di Villa Alta a Rigoli ancora grande musica e grandi interpreti con un concerto organizzato dalla Associazione Fanny Mendelssohn.

Di scena questa volta il violoncellista svizzero Claude Hauri col pianista Corrado Greco, che propongono un programma estremamente interessante, comprendente tra l’altro quel capolavoro che è la Sonata in sol minore di Chopin per violoncello e pianoforte, vero pezzo di bravura per entrambi gli interpreti.



Claude Hauri, artista noto al pubblico che segue i concerti della Fanny Mendelssohn, si esibisce regolarmente in tutta Europa, negli USA, in Australia e Sud America, come camerista e come solista con prestigiose orchestre, in importanti Festival quali Concerti del Quirinale a Roma, Unione musicale di Torino, National Academy Melbourne, Associazione Musicale Lucchese, Festival Nancy, Foundacion Minor Buenos Aires, Festival Lubiana ecc.

Corrado Greco, diplomato oltre che in pianoforte anche in Composizione e in Musica Elettronica, svolge intensa attività di musica da camera con solisti di grande fama: oltre a Claude Hauri, Giovanni Sollima, Massimo Quarta, Mario Ancillotti, Bruno Canino, l’Amarcord Quartett Berlin, (componenti dei Berliner Philarmoniker), Rodolfo Bonucci, Tatjama Vassiljeva, Lorna Windsor.

Con loro si è esibito in tutta Europa, In Egitto, Etiopia, Indonesia, ed ha effettuato due tournée in Giappone.

I concerti della Fanny Mendelssohn sono ospitati nelle più belle ville del Lungomointe pisano, Dimore storiche che i proprietari aprono appositamente per questi eventi senza alcun onere per la collettività.

Il Festival Internazionale, alla sua decima edizione, si svolge grazie al contributo di Fondazione Pisa e Unicoop Firenze, con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Pisa, Comune di San Giuliano Terme e Comune di Cascina e con la collaborazione di ADSI, Associazione Dimore Storiche Italiane (sezione Toscana).



Per informazioni e biglietti: Associazione Musicale Fanny Mendelssohn

cell. +39 347 6371189 +39 347 8509620



www.fannymendelssohn.eu