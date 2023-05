Il festival Fanny Mendelssohn alla Pieve di S. Casciano

Il Festival Musicale Internazionale Fanny Mendelssohn , giunto ormai a metà del suo percorso, farà tappa venerdì 5 maggio alle ore 21 nel Comune di Cascina.

All’interno della suggestiva Pieve dei Santi Ippolito e Cassiano , risalente al X secolo, risuoneranno le splendide Quattro Stagioni di Vivaldi, magistralmente eseguite dalla Asolo Chamber Orchestra, formata dai migliori musicisti del panorama italiano.

Il direttore, pianista e clavicembalista Valter Favero, perfezionatosi al Conservatorio Superiore di Mosca e, in Italia, con Aldo Ciccolini, si è esibito in prestigiose sale, quali la Town Hall di Sidney, la Chapelle Historique du Bon-Pasteur a Montréal, il Centerpoint di Ottawa, l’Hardotèneti Muzeum di Budapest, la Wagner Zale di Riga ed ha collaborato con straordinari artisti (tra gli altri Bruno Canino e Leonora Armellini) e con le prime parti dei Solisti Veneti, dell’Orchestra della Fenice, dell’Arena di Verona, dei Pomeriggi Musicali di Milano.

Il violinista Carlo Lazari, allievo di Maestri quali Renato Zanettovich, Salvatore Accardo

e Stefan Gheorghiu, suona stabilmente con l’Ex novo Ensemble di Venezia, incidendo per Dynamic, Ricordi, Stradivarius, AS Disc e G Records. Come violinista barocco collabora con l’Ensemble “L’Arte dell’Arco” ed è membro de “I Solisti Filarmonici Italiani”, con i quali effettua tournée in tutto il mondo.

A completare questa serata che si preannuncia imperdibile, anche il concerto KV414 di Mozart che vede come solista al pianoforte Rita Cucè, artista che vanta nel suo curriculum l’esibizione come solista con le più importanti orchestre, dagli “Archi della Scala”, all’Orchestra del Regio di Torino, dall’Orchestra da Camera del Petruzzelli di Bari all’Orchestra Guido Cantelli di Milano, e ancora la National Chamber Orchestra dell’Armenia, la State Philarmonic di Plovdiv, la Donetsk National Philarmonic Orchestra S. Prokofieff e molte altre. Ha inciso il concerto “Jeunehomme” di Mozart con gli Archi della Scala e, nel 2005 è stata la prima donna occidentale a tenere un recital a Kabul.

Il Festival Musicale Internazionale, organizzato dalla Associazione Fanny Mendelssohn si avvale del prezioso contributo di Fondazione Pisa e Unicoop Firenze, del patrocinio di Regione Toscana, Comune di Pisa, Comune di San Giuliano Terme e Comune di Cascina e della collaborazione di ADSI, Associazione Dimore Storiche Italiane (sezione Toscana) e della Voce del Serchio.



Per informazioni e biglietti: Associazione Musicale Fanny Mendelssohn

cell. +39 347 6371189 +39 347 8509620



www.fannymendelssohn.eu