'Il Filtro magico di Dulcamara' in prima assoluta al Teatro Verdi

Con 3 recite in due giorni, il 30 (ore 17.30 e 21) e il 31 maggio (ore 17.30), 256 bambini saranno in scena sul palco del Teatro di Pisa con Il Filtro magico di Dulcamara, prima assoluta di una nuovissima produzione ispirata all’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti ed esito del progetto di educazione musicale Piccoli Artigiani all’Opera.

L’opera interamente prodotta e allestita dal Verdi è il risultato della seconda edizione del progetto 'Piccoli Artigiani all’Opera' avviato dalla Fondazione Teatro di Pisa con la collaborazione di Officina Teatrodel soprano Elisa Benadduce e di EcoTeatro del regista e sceneggiatore Lorenzo Giossi. Il progetto, iniziato nel gennaio del 2024, ha coinvolto 13 classi (primarie e secondarie) di 3 Istituti Comprensivi della città di Pisa e conta sulla partecipazione di 256 bambini e 21 insegnanti. La prevendita al pubblico inizierà martedì 21 maggio (per tutte le informazioni cfr. infra).

In prima assoluta sarà allestita l’opera Il filtro magico di Dulcamara, inedita rielaborazione di Gianluca Piombo - appositamente pensata per i ragazzi - dell’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti. La regia è di Lorenzo Giossi, i costumi sono a cura di Massimo Poli, le luci a cura di Nicola Savazzi. Tra le novità di questa edizione si segnalano le scene, realizzate dai bambini ‘Piccoli Artigiani’ che saranno anche sul palco nella parte del Coro, istruiti dal soprano Elisa Benadduce.

Con Piccoli Artigiani all’Opera, il Teatro di Pisa attende alla propria funzione statutaria di promotore della formazione musicale delle giovani generazioni; da gennaio e maggio, il regista Lorenzo Giossi, il soprano Elisa Benadduce, la truccatrice Patrizia Bonicoli hanno portato nelle classi che hanno aderito al progetto il mondo della lirica e i suoi valori e insegnamenti dal grande portato educativo: Storia d’Italia, storia del melodramma, storia degli usi, dei costumi e delle tradizioni, letteratura, arti musicali, arti visive e sceniche.

Il cast vedrà impegnati giovani cantanti, appositamente selezionati: Agostino Subacchi è Dulcamara, Greta Buonamici interpreta Adina, Ni cola Farnesi impersona Belcore, Adr iano Gulino infine è Nemorino. Lorenzo Giossi, nei panni di un Giornalaio, è la voce narrante.

In buca, diretta da Gianluca Piombo, ci sarà la InOpera Ensemble, ensemble creato ad hoc per questo progetto e composto da otto giovani strumentisti toscani selezionati dalla Direzione Artistica: Benedetta Mignani e Arianna Maida (entrambi violini), André Pisani (viola), Eleonora Mascia (violoncello), Matteo Prandini (contrabbasso), Madda lena Calamai (flauto), Paola Primitivi (clarinetto), Riccar do Mascia(pianoforte).

Di seguito gli Istituti Comprensivi e scuole della città di Pisa che hanno aderito al progetto:

IC G. Toniolo con classi appartenenti a: primaria Biagi, primaria Cambini, primaria Novelli; IC L. Fibonacci con classi appartenenti a: primaria D. Chiesa e N. Pisano; IC R. Fucini con due classi della succursale secondaria.

Biglietti:

Conclusa la prelazione (in corso fino a sabato 18) per i genitori e i parenti dei bambini, i biglietti saranno in vendita da martedì 21 maggio al Botteghino del Teatro, al servizio telefonico 050.941188, online su www.vivaticket.it. I prezzi: intero 8 euro; ridotto (sotto i 12 anni) 3 euro. Si ricorda che la prevendita online consente solo l’acquisto al prezzo intero.

Orari:

Il Botteghino del Teatro è aperto tutte le mattine da martedì a sabato con orario 11-13; nei pomeriggi di martedì, giovedì e sabato con orario 16-19. La biglietteria telefonica (050.941188) è attiva ogni mattina con operatore dal martedì al sabato con orario 9-11; nei pomeriggi di martedì, giovedì e sabato attiva con orario 14-16.



Altre informazioni: 050 941 111.