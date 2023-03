Il fiume e la campagna - Una mattina fra San Frediano e San Casciano

Escursione di promozione del territorio all'interno dell'evento TUTTI IN PIAZZA del Comune di Cascina e del Progetto C.A.S.C.I.N.A



Un'escursione guidata alla scoperta dei tesori del territorio cascinese.

I partecipanti si allontaneranno dai rumori a cui ci siamo abituati per avvicinarsi al fiume e alla campagna, un viaggio nel luogo e nel tempo fra San Frediano e San Casciano. L'Arno sarà protagonista con la sua natura al risveglio primaverile, il Porto di Santa Lucia e la vista sul Monte e Uliveto, andando su e giù per l'argine.

Passeggiando fra le ultime carrarecce e viottoli nascosti, riscopriranno le piccole cose e le grandi opere come la meravigliosa Pieve di San Casciano con il suo borgo fermo nel tempo.

Qualche passo per un paio di occhi nuovi sul nostro territorio.



Informazioni e prenotazione obbligatoria al seguente link:

https://forms.gle/Ty3Ss1UiVMv2LrJP7



L'appuntamento è alle 9:30 in piazza Cacciamano.

Verrà percorsa una distanza compresa tra i 5 km e i 6 km, per una durata prevista di circa 3 ore.

L'arrivo è previsto per le ore 13:00 circa in piazza Cacciamano.



Equipaggiamento necessario:

scarpe da ginnastica o trekking (NO suola liscia/tennis),

uno snack/frutto

1 litro di acqua (lungo il percorso, a San Casciano, troveremo comunque un punto per la ricarica della borraccia)





È prevista una quota di partecipazione di 10 € a persona.



Sotto gli 8 anni la partecipazione è consentita dopo colloquio con la guida. In caso venga stabilita una partecipazione parziale alle attività per bambini di età inferiore a 8 anni la quota verrà ridotta, sia al bambino che all'adulto accompagnatore.