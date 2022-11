Il Fortino incontra il Brasile: serata in omaggio a Riccardo Neri

Sabato 19 novembre l'Associazione Encontro organizza una festa nel consueto stile 'Il Fortino incontra il Brasile'. Ospiti speciali, negli spazi del Circolo Il Fortino a Marina di Pisa, i percussionisti de La Sbandata Marching Band, il gruppo fondato dal musicista e musicoterapeuta Riccardo Neri che ha animato tanti eventi del territorio, come il Carnevale di Calci e il Toscana Pride di Livorno. Riccardo, che purtroppo ci ha lasciati alla fine di ottobre, dirigeva la parte percussiva della Roda de Samba do Encontro e l'intera serata sarà in suo ricordo e omaggio.

Saranno presenti: Ricardo Da Silva, musicista, al quale è affidato uno stage di percussioni brasiliane; la Roda de Samba Spaziale di Firenze; il gruppo Capoeira Angola Guerreiro de Palmares Pisa, per celebrare al meglio la Giornata della Coscienza Nera, che ricorre in Brasile il 20 novembre. Ci sarà spazio anche per una riflessione sulla vittoria di Lula alle ultime elezioni presidenziali, a cura di Israel Barroso, dottorando di ricerca in Diritti Umani all'Istituto Superiore Sant'Anna di Pisa.



PROGRAMMA



Ore 14.30

Roda de Capoeira - Gruppo Angola Guerreiro Palmares Pisa e amici

Ore 17.00

Stage di percussioni brasiliane con Ricardo da Silva

Ore 19.00

Chiacchierata sullo scenario politico in Brasile: quali prospettive dopo le elezioni - Con Israel Barroso

Ore 20.00

Cena a base di: Antipasto Toscano di stagione; Feijoada; Dolce

Ore 21.30

Roda de Samba do Encontro, con la partecipazione della Roda de Samba Spaziale e della Sbandata Marching Band



Costi

Cena: 20 euro

Stage: 10 euro (info 3480446520)

Roda: 5 euro con bevuta

Prenotazione obbligatoria per cena e stage allo 050-36195

Ingresso riservato soci Arci