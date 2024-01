Andrà in scena sabato 3 febbraio alle 16.30 al Teatro 'Di Vino' a Terricciola (Via Pozzuolo, 6) lo spettacolo per bambini e famiglie 'Il Gatto e la Volpe - il Manuale del Vero amico', una produzione del Teatro di Bo’ con Mattia Pagni e Matteo Marciano, regia di Franco Di Corcia Jr.

L'evento è inserito nella Stagione Teatrale 'Teatro in' del Teatro 'Di Vino', rassegna a cura del Teatro di Bo' in co-progettazione con l'Amministrazione Comunale di Terricciola, con il sostegno istituzionale di Fondazione Pisa in occasione del bando Festa della Toscana 2023 e in compartecipazione con il Consiglio Regionale della Toscana.

Lo spettacolo

Sono tante le domande che ci facciamo ogni giorno… Che cos'è un amico? Cosa significa amicizia? Ma soprattutto: che fine hanno fatto il Gatto e la Volpe? Per Pinocchio, si sa, non furono grandi amici... ma tra loro due il rapporto come andò avanti? E allora cosa aspettate?

Siete invitati sulla carrozza per il Paese dei Balocchi! Un viaggio nel mondo di Pinocchio ora che il burattino è diventato un bambino vero.



Biglietti:

Intero 10,00 €

Ridotto (Bambin* 4-10 anni, Soci di Bo’, Gruppi di 6+) 5,00 €

Gratuito (Bambin* 0-3 anni)

I biglietti sono acquistabili presso la Biglietteria del Teatro e su VivaTicket al link:

https://www.vivaticket.com/.../il-gatto-e-la-volpe.../22647