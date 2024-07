Il giardino del video | 'Sguardi su Pisa' al parco delle Concette

Per inaugurare le serate estive della terza edizione del Giardino del Video, rassegna di immagini e di musica dal vivo al Parco delle Concette, Ondavideo ripropone, a distanza di 25 anni, due fra le sue produzioni incentrate sulla città di Pisa, pluripremiate: lo sguardo sulla città di un filmmaker newyorkese e il backstage dei suoi giovani assistenti pisani, in programma giovedì 16 luglio, dalle ore 21,30.



Amber City/Città d’ambra, ritrae una Pisa non convenzionale, filmata in pellicola e poi trasferita in video da uno dei più rilevanti filmmaker indipendenti: sospesa fra antico e moderno, spazio-tempo in cui le epoche si rapprendono e restano visibili come i fossili nell’ambra. Anche il testo del film racconta la città fra ricostruzione storica, poesia e immaginazione, fra avvenimenti di passato e presente che sembrano coesistere e dialogare. Vincitore del Primo premio video al Locarno Film Festival 1999, è stato presentato in festival e manifestazioni di tutto il mondo.



L’occhio e il pendolo è un ritratto di Jem Cohen al lavoro con la sua cinepresa 16mm. e della Pisa da lui interpretata. Due giovani assistenti pisani dell’autore (oggi affermati professionisti) ne hanno documentato lo sguardo, il modo di filmare, i momenti di attesa, di poesia e di ironia, frammenti di dialogo. Un racconto partecipe e intenso, che ha vinto il “Gran Premio Pirelli Creatività” e il “Backstage Film Festival” e che all’epoca fu accompagnato da una pubblicazione di “Ondavideo” con fotografie e testi da parte della troupe e del regista.

Jem Cohen (1962) è uno dei più importanti filmmaker indipendenti statunitensi. Ha realizzato documentari e ritratti di città (in particolare New York, dove vive), film su e con artisti e musicisti (fra cui i Fugazi e i REM), opere al confine fra documentario e finzione che ritraggono “non luoghi” e vite emarginate, omaggi a maestri dell’underground (fra cui Jonas Mekas), diari di viaggio e installazioni.

https://www.jemcohenfilms.com/





Il Giardino del Video vede il contributo della Fondazione Pisa, il Patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione del Cineclub Arsenale.