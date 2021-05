Il grande anello della Rocca della Verruca

Dopo il ritrovo alle 9:00 presso il parcheggio della Certosa di Calci, i partecipanti partiranno dalla Certosa di Calci e, proseguendo tra vecchi mulini e uliveti, arriveranno al paesino di Montemagno per poi proseguire in un bosco di agrifogli e raggiungere la Rocca.

La Rocca della Verruca fu edificata nel XIII secolo ed è rimasta “attiva” fino alla caduta di Pisa per mano di Firenze senza mai essere 'conquistata'.

Dopo aver raggiunto la fortezza l’itinerario prevede una discesa fino alla Torre di Caprona, poggiata sul precipizio della cava sottostante, presso la quale si può ammirare uno splendido panorama della Piana Pisana fino al mare.



APPUNTAMENTO: ore 09.00 al parcheggio della Certosa di Calci



Dati tecnici:

Percorso ad anello medio/impegnativo. Il percorso si sviluppa su strade sterrate e sentieri, piccoli tratti di asfalto e per arrivare alla rocca terreno roccioso in ripida salita.

Dislivello circa 530 mt.

Lunghezza: Km 18

Tempo di percorrenza 5 ore.

Quota max 540 mt

Cosa portare con sé: uno zainetto giornaliero con almeno un litro e mezzo di acqua a testa, oltre al pranzo al sacco; indossare capi sportivi a strati e scarpe da escursionismo a suola spezza e tacchettata.



Costo escursione:

N° minimo di partecipanti: 8 pax; Costo: 15 euro/pax adulti – gratis sotto i 12 anni.

la quota comprende solo il servizio di guida GAE per tutta la giornata.



Prenotazioni:

le prenotazioni si accettano fino a sabato sera ore 19 compilando questo modulo online:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLScb.../viewform



Norme Covid: fornite al momento dell'iscrizione 2 mascherine - gel disinfettante - distanziamento 2 metri



Contatti:

Francesca Uluhogian

Laurea Scienze Naturali

Guida Ambientale Escursionistica (iscritta AIGAE) e Guida Turistica (iscritta AGT)

Cell: 339 3670805

mail: info@naturatour.it