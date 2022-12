Il festival Nessiah presenta in anteprima assoluta 'Il guanto nero'

Nuovo appuntamento con la 26° edizione del Festival Nessiah, viaggio nell’immaginario culturale ebraico, promosso e organizzato dalla Comunità Ebraica di Pisa. E questa volta si tratta di un vero e proprio evento: l’anteprima assoluta in forma di concerto de 'Il Guanto nero', opera da camera che è stata commissionata dal Festival a Delilah Gutman, compositrice, pianista e cantante, attiva in Italia e all’estero.

'Il guanto nero. Chagall e lo spirituale nel sogno' sarà eseguita dalla Compagnia FuoriOpera. L’appuntamento (ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti) è domenica 4 dicembre alle 18 nell’auditorium di Palazzo Blu (lungarno Gambacorti). 'Il guanto nero' è un’opera di Marc Chagall dipinta tra il 1923 e il 1948. Cominciato tra le due guerre e concluso dopo la morte di Bella, nel quadro il pittore mette tutta la sua vita come in un diario visivo e sentimentale, come il ricordo di un sogno: la casa madre e il suo villaggio, la sua sposa e il grande amore per la moglie Bella, il gallo rosso della Sacre Scritture che annuncia la morte, l’orologio che ferma il tempo nella memoria, il Libro della Vita e le radici della tradizione.

Il racconto della vita di Chagall avviene attraverso il ricordo annotato e dipinto ne 'Il guanto nero', che si anima per voce del Badchen, il poeta maestro di cerimonia: il giorno del loro matrimonio. Delilah Gutman, di origini italo-americane, è nata a Madrid e vive tra Milano e Rimini dove, nel 2007, ha fondato l’Associazione Culturale DGMA. Ha studiato composizione con Bruno Zanolini, Niccolò Castiglioni e Alessandro Solbiati, musica elettronica con Riccardo Sinigaglia, e pianoforte con Lidia Baldecchi Arcuri. In seguito, si è perfezionata con György Ligeti, Salvatore Sciarrino e Luca Francesconi. Studia canto con Sergio Bertocchi. Come pianista e cantante, svolge attività solistica e cameristica. Come compositrice, conta più di cento prime assolute, in Italia e all’estero, oltre a trasmissioni radio e incisioni discografiche. Pubblica in esclusiva per la casa editrice CURCI di Milano. E' titolare della cattedra di Composizione presso il conservatorio G. Rossini di Pesaro.