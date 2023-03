Il libro 'Il baffo e la bestia' di Pierantonio Pardi al Magazzino di Antonio

Prosegue l'alternanza tra spettacoli teatrali e presentazioni di libri all'interno della rassegna invernale 2023 di Molina mon amour. Venerdì 17 marzo, alle 17.30, al Magazzino di Antonio, toccherà al libro 'Il Baffo e la Bestia' di Pierantonio Pardi (pubblicato da Edizioni Ets).

Per dirla con l'autore, si tratta di "un memoir tragicomico di un viaggio all'inferno e ritorno con varie divagazioni sul passato e il presente e con frequenti incursioni nel baule della memoria". Letture a cura di Fabrizio Cassanelli, regista e attore.

Ingresso libero.



Dalla quarta di copertina

Ogni tanto un clic metallico che annuncia lo scorrere dei numeri sui display posti in alto fa alzare in simultanea gli occhi di tutti. Poi il prescelto si alza e tutti di nuovo chinano il capo sui cellulari o su qualche rivista. Sembriamo tanti automi che ricordano vagamente i proletari del film Metropolis di Fritz Lang. (…)

Oggi sono alla quinta infusione della chemio, me ne mancano ancora tre. L'infermiera che mi prepara per la somministrazione mi dice sorridendo che si comincia a intravedere la luce in fondo al tunnel.

– E se fossero i fari di un tir che ha invaso la mia corsia? – replico tetro.



L'autore

Pierantonio Pardi ha insegnato letteratura italiana all'Itas "Gambacorti-Santoni" di Pisa. Ha esordito nella narrativa nel 1975 con il romanzo Testimone il vino (Lito Felici) e nel 1983 con il romanzo Bailamme (Lalli Editore). In seguito, ha pubblicato con altri autori Le vie del meraviglioso (Loescher 1996), Il Filo d'Arianna (Ets 1999), e, da solo, Cicli e tricicli (Ets 2002), Graaande… prof (ETS 2005). Ha ideato e curato per MdS Editore l'antologia Cento di questi sogni (2016).



È direttore editoriale, insieme a Daniele Luti, della collana di narrativa Incipit dell'Ets, inaugurata nel 2002. Ha inoltre pubblicato cinque racconti sulle antologie, curate da Renzo Zucchini, Giallo pisano 2 (2006), Giallo pisano 3 (2013), Giallo pisano - effetto luminaria (2013), Giallo pisano 4 (2013), Giallo pisano 5 (2016) edite da Felici. Altri suoi racconti e riflessioni varie appaiono su Tellus e altre riviste. Un suo racconto, Gara di ballo, è apparso su due antologie scolastiche: Autori e lettori (Fabbri) e Compagni di viaggio (Loescher). Collabora con interventi di varia natura al magazine Alleo.it, diretto da Alessandro Agostinelli.