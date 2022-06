Presentazione del libro 'Mi salvi chi può' di Fabio Cignoni

Dopo la musica in piazza, ecco il ritorno dei libri per la rassegna "Primavera/estate 2022" di Molina mon amour.

Giovedì 30 giugno, alle 17.30, al giardino delle Covinelle di Molina di Quosa, avrà luogo la presentazione di "Mi salvi chi può", scritto da Fabio Cignoni e pubblicato da Carmignani Editrice. Con l'autore intervengono i medici Paolo Malacarne e Paolo Stefani.



Nel libro, l'autore - dipendente ospedaliero - racconta la propria esperienza da paziente per Covid-19, "tra numeri e persone", come da sottotitolo. L'ingresso è libero.



La descrizione del libro nella prefazione e nella postfazione rispettivamente di Paolo Malacarne e di Alfonso Maurizio Iacono.



"Nel racconto di Fabio incontriamo l'urgenza di un impegno comune, come singoli cittadini e come istituzioni pubbliche, per superare la pandemia e ripartire sapendo cambiare quel che non ha funzionato. Un messaggio prima di tutto a chi assiste, visita, tocca con mano questi malati: professionalità e capacità tecnica non possono rimanere scollegate dalla capacità di empatia, dalla capacità di ascoltare, di farsi carico delle persone".



"Cos'è la normalità? Il modo di vita prima della pandemia, quello che ci ha trovato scoperti di fronte al virus? Normale, per una società, sarebbe una socializzazione dei brevetti dei vaccini e non una vergognosa negoziazione basata sulla logica del profitto, sarebbe una vita sociale basata sulla solidarietà e non sull'individualismo, una mentalità capace di comprendere che la libertà di ciascuno di noi trova il suo limite nel rispetto della libertà degli altri".



Fabio Cignoni vive a Pisa ed è coordinatore tecnico di neurofisiopatologia dell'Azienda ospedaliero-universitaria pisana.



Tutte le iniziative della rassegna "Primavera/estate 2022" di Molina mon amour godono del patrocinio del Comune di San Giuliano Terme.