Il libro 'Storie della Valle del Serchio' di Piero Panattoni al Magazzino di Antonio

Siamo giunti all'ultimo appuntamento del cartellone inverno-primavera 2023 di Molina mon amour. Al Magazzino di Antonio, venerdì 19 maggio, toccherà al libro di Piero Panattoni, 'Storie della Valle del Serchio', pubblicato da Edizioni Helicon. La presentazione sarà curata da Fedora Durante, che interverrà insieme all'autore. L'iniziativa si svolge alle 18 in piazza Martiri della Romagna 26 a Molina di Quosa.



Il libro

'Storie della Valle del Serchio' è stato pubblicato nel 2018. Persone vere e personaggi di fantasia s'incontrano sulle rive di un fiume dimenticato. In precario equilibrio tra amore e follia, gioia e dolore, salute e malattia, vita e morte. Un'epopea conosciuta di prima mano e narrata per racconti da uno che da quelle parti è nato e cresciuto.





Piero Panattoni è professore di liceo, collezionista di giocattoli antichi e trovarobe. Ha presentato mostre di pittori e scultori amici (Menghelli e Dell'Innocenti, proprio a Molina di Quosa) e ha pubblicato due romanzi brevi con Edizioni Ets. Questo libro di racconti dedicato alla Valle del Serchio, un romanzo e un libro di poesia sempre con Edizioni Helicon di Arezzo.