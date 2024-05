'Il lungo filo nero del populismo': discussione alla Domus Mazziniana

Martedì 21 maggio alle ore 17.30, presso la Domus Mazziniana, via M. D’Azeglio, 14, Paolo Bagnoli presenta il suo libro 'Il lungo filo nero del populismo'. L’incontro sarà introdotto dal professor Pietro Finelli, direttore e coordinatore dell’attività scientifica, didattica e di ricerca dell’Istituto storico nazionale Domus Mazziniana, e coordinato dal professor Romano Paolo Coppini, già docente di Storia contemporanea presso l’Università di Pisa. L’ingresso è libero.

Paolo Bagnoli, è professore ordinario di Storia delle dottrine politiche, ha insegnato presso l’Università Bocconi di Milano e presso la seconda Facoltà di Lettere dell’Università di Siena con sede in Arezzo. Ha esercitato la professione giornalistica e collabora regolarmente a riviste di tipo scientifico e culturale e con Università straniere. Collabora ed è membro di molte riviste storiche. È stato direttore della Fondazione Primo Conti di Fiesole, del Gabinetto Vieusseux di Firenze e dell’Istituto storico della Resistenza in Toscana di Firenze. Attualmente è direttore della Rivista Storica del Socialismo.

Il libro

La conquista del governo da parte della destra rappresenta il punto di arrivo del populismo iniziato con la scomparsa dei partiti storici della democrazia italiana e l'avvento al potere di Silvio Berlusconi cui segue l'inconsistenza dell'esperienza dell'Ulivo, la debolezza genetica del Partito democratico, la stagione del renzismo e l'affermazione del grillismo. Si apre, così, un processo decoattivo della democrazia costituzionale fino al governo di una forza con le radici nel neofascismo salotino e in una Lega sempre più attratta dalla destra antieuropeista, filonazista e filoputinista del continente. In tale scenario è del tutto assente la sinistra e non si colgono nemmeno i segnali di una sua rinascita. Nel libro, attraverso la lente della critica politica, vengono presi in esame i problemi connessi alla crisi della democrazia italiana e ai rischi che corre la Repubblica nata dalla Resistenza che ha nei valori dell'antifascismo i suoi pilastri storici. Il volume è impreziosito da una curata prefazione di Marco Cianca, giornalista e articolista del Corriere della Sera.