Il lungo viaggio - Lungo le carovaniere della via della seta

In un momento storico caratterizzato dal ritorno di muri e divisioni e da un generale ripiegamento culturale la Domus Mazziniana ospita mercoledì 28 settembre alle ore 18.00, una riflessione di ampio respiro sull’incontro tra culture a partire dal volume di Davide Bellatalla e Stefano Rosati Il grande viaggio. Lungo le carovaniere della via della seta (Montura, 2020), vincitore nel 2020 del prestigioso premio Chatwin dedicato alla memoria del grande scrittore e viaggiatore Bruce Chatwin che promuove e valorizza la cultura del viaggio in tutti i suoi aspetti.



A discutere con l’autore, antropologo e ambasciatore culturale della Mongolia saranno Carla Pochini, presidente della Casa della Donna di Pisa, e Fabio Dei, professore di Antropologia Culturale all'Università di Pisa,.coordinati da Andrea Addobbati, professore di Storia Moderna all'Università di Pisa





L’incontro sarà l’occasione anche per presentare il progetto “Ger for life” coordinato dallo stesso David Bellatalla e dalla Croce Rossa della Mongolia per il sostegno alle ragazze madri con figli disabili nella capitale della Mongolia Ulan Bator