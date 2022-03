Il Museo dell'Opera del Duomo: i tesori di Piazza dei Miracoli

Una visita consacrata ad alcuni dei reperti più preziosi e emblematici della Piazza, custoditi all'interno del Museo, testimonianze della devozione e del potere di Pisa nel Mediterraneo e della sua apertura verso altre culture. I partecipanti incontreranno alcuni dei protagonisti della scultura pisana e della storia della città.



Quando: Domenica 27 marzo (ore 10:30)

Dove: Davanti all'ingresso del Museo dell'Opera del Duomo

Durata: circa 1 ora 30

Costo: 12€* per persona (incluso 2€ per la radiolina)

La visita è gratuita per i bambini al di sotto di 10 anni accompagnati da un adulto

*Il biglietto d'ingresso al Museo non è incluso nel prezzo (costo : 7€ per persona)



PER INFO E PRENOTAZIONI (OBBLIGATORIE) CONTATTATEMI:



fanny.weitel@grandtouritalie.com