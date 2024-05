Il Museo dell'Opera del Duomo - Visita guidata Riscopriamo Pisa

Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del tour e la data entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la visita.



Sabato 11 maggio alle ore 18.00 partirà il tour 'Il Museo dell'Opera del Duomo'.

Punto d'incontro: Piazza Duomo 7 presso Ufficio Turistico del Comune di Pisa. Ritrovo: 30 minuti prima della partenza del tour.

La visita si concentrerà nelle sale del Museo dell’Opera del Duomo completamente rinnovato e riaperto nel 2019.

Il Museo raccoglie e conserva capolavori e memorie provenienti dai monumenti della Piazza del Duomo a partire dal XII secolo, opere di volta in volta sostituite con copie.

Il museo racconta non solo la storia di ogni singola opera, ma dell’intera piazza e della sua straordinaria genesi.

La prima sala presenterà la Porta originale di Bonanno Pisano, unica sopravvissuta allo spaventoso incendio del 1595.

I partecipanti proseguiranno con gli arrivi d’oltremare di cui il re indiscusso è lo splendido Grifo che un tempo ruggiva dalla cuspide dell’abside della cattedrale, scopriremo cosa recita l’iscrizione che lo percorre.

Ammireranno sculture di Nicola, Giovanni Pisano e di Tino di Camaino.

Al primo piano il Cristo Borgognone domina ma la Madonna eburnea di Giovanni Pisano emoziona.



A fine tour chi lo desidera potrà fermarsi al caffè del Museo per godersi un aperitivo ammirando i colori del tramonto che si riflettono sui monumenti della Piazza.