Visita guidata al museo delle navi antiche

Una visita dedicata a una delle scoperte archeologiche più sensazionali degli ultimi 25 anni: le vestigia di navi ellenistiche e romane e del loro carico di bordo, rinvenute durante dei lavori alla stazione ferroviaria di san Rossore.

In programma: il sistema portuale pisano, le alluvioni, le navi restaurate e il loro carico, le tecniche di navigazione, la vita di bordo e infine le tecniche di restauro



Quando: domenica 6 marzo (ore 10:30)

Dove: davanti all'ingresso del Museo

Durata: circa 1 ora 30

Costo: 12€* per persona (incluso 2€ per la radiolina)

La visita è gratuita per i bambini al di sotto di 10 anni accompagnati da un adulto



*Il biglietto d'ingresso al Museo non è incluso nel prezzo:

Intero > 10,00€

Ridotto (Persone da 65 anni in poi, studenti universitari, membri Coop, Cral)> 8,00€

Ridotto 2 (Residenti del Comune di Pisa, bambini da 6 a 18 anni, scuole)> 5,00€

Famiglia (Massimo 2 adulti e 3 figli dai 6 ai 18 anni)> 20,00€

Gratuito> bambini di meno di 6 anni, visitatori con disabilità e accompagnatori, guide turistiche e accompagnatori turistici, insegnanti, giornalisti con tessera professionale previo accredito, personale del Ministero per i beni e le attività culturali, studenti universitari in discipline afferenti, laureati in archeologia e restauro archeologico, membri ICOM



Per accedere al museo è obbligatorio esibire la certificazione verde COVID-19 (DPCM 23/07/2021) e l’uso della mascherina.



POSTI LIMITATI



PER INFO E PRENOTAZIONI (OBBLIGATORIE)



fanny.weitel@grandtouritalie.com