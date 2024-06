Il Museo delle Sinopie - Visita guidata Riscopriamo Pisa

Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del tour e la data entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la visita.



Sabato 15 giugno alle ore 18.00 partirà il tour 'Il Museo delle Sinopie'.

Punto d'incontro: di fronte all'ingresso del Museo delle Sinopie (porta a vetri scorrevole).

Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour.



La guida parlerà dello 'spedale' di Santa Chiara, del perché fu costruito, di quello che era ieri e di ciò che ospita oggi, il Museo delle Sinopie. I partecipanti faranno un viaggio tra quelli che furono i disegni preparatori dell’affresco, parleranno della tecnica, dello strappo, dei restauri. Piero di Puccio, Buonamico Buffalmacco, Spinello Aretino, Benozzo Gozzoli, le loro mani tracciarono con grande abilità a volte segni veloci a volte dettagli ricchi di particolari e curatissimi da lasciare senza fiato. Saliranno di un piano e troveranno le incisioni del Lasinio, conservatore del camposanto, grazie alle sue riproduzioni è possibile capire cosa rappresentavano nel dettaglio gli affreschi purtroppo danneggiati dal tempo e dalla seconda guerra mondiale