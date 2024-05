Conferenza 'Il museo di anatomia umana nell’era digitale'

In occasione di Amico Museo 2024, il Museo di Anatomia Umana “Filippo Civinini” organizza una conferenza dal titolo "Il Museo di Anatomia Umana nell’era digitale. Le nuove tecnologie a supporto dello studio, della catalogazione e della divulgazione del museo"



Giovedì 16 maggio 2024, ore 16:00

Aula Massart, Scuola Medica, via Roma 55 – Pisa

Il Museo di Anatomia Umana nell’era digitale.

Le nuove tecnologie a supporto dello studio, della catalogazione e della divulgazione del museo



Conferenza, a seguire visita guidata al Museo di Anatomia Umana



La conferenza racconta lo sviluppo del Museo delle attività del Museo di Anatomia Umana nell’era digitale e il supporto che nel corso degli anni le nuove tecnologie stanno fornendo non solo per la didattica, la ricerca e la catalogazione dei numerosi beni conservati, ma anche per la valorizzazione del patrimonio culturale che rappresenta uno degli indirizzi della terza missione dell’università.

L’evento si concluderà con un tour guidato del museo durante il quale si potranno osservare la riorganizzazione espositiva e i nuovi allestimenti della Sala Carlo Regnoli.



Introduce: Gianfranco Natale

Relatori: Chiara Tarquini, Stefano Bertozzi, Marco Scotto, Giada Lorenzi



Evento gratuito, non necessaria la prenotazione



Maggiori informazioni: info.mau@sma.unipi.it



Non accessibile ai disabili