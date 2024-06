Visita guidata al Museo di Anatomia

Continuano i tour guidati con l’iniziativa 'RiscopriAmo Pisa', avviata dal Comune di Pisa. Ogni passeggiata, gratuita, potrà avere al massimo 30 partecipanti, residenti nel Comune o in caso di posti liberi nei Comuni facenti parte dell’ambito Terre di Pisa. Le iscrizioni sono da effettuare sul sito https://tuscanyaround.it/pisa/ e termineranno due giorni prima dell'evento entro le ore 12:00. Una volta effettuata l’iscrizione arriverà un messaggio di conferma.

In caso di disdetta, è obbligatorio cancellarsi dall'evento inviando un'email a touristinfo@turismo.pisa.it indicando il nome del tour e la data entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la visita.



Venerdì 21 Giugno alle ore 10.00 partirà il tour 'Il Museo di Anatomia Umana'.

Punto d'incontro: davanti al museo (Via Roma 55).

Ritrovo: 10 minuti prima della partenza del tour.

Pisa è stata una delle prime città universitarie a possedere una Scuola Anatomica: l’insegnamento dell’Anatomia Umana iniziò per volontà di Cosimo I de’ Medici che fece costruire un Teatro Anatomico in Via della Sapienza.

Furono queste le basi per la nascita del Museo di Anatomia Umana, istituito per opera di Tommaso Biancini, che lo inaugurò con il nome di Gabinetto Anatomico.



Dal 1834 Filippo Civinini, a cui il museo è intitolato, ne continuò l’opera di sistemazione e catalogazione.

Il Museo comprende non solo preparati di anatomia , ma anche raccolte archeologiche (una mummia egizia e mummie precolombiane con corredi funerari), oltre a modelli anatomici realizzati con diversi materiali (gesso, cera, cartapesta, plastica).

L’esposizione museale è completata dalla Galleria Mascagni, dove sono esposte le tavole anatomiche di Paolo Mascagni, tra le più monumentali opere mai pubblicate.