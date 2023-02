Il Museo di storia naturale di Calci

Toscana Trekking propone un tour alla scoperta dell’incredibile Museo di Storia Naturale di Calci ospitato all’interno della trecentesca Certosa di Pisa, un ambiente a dir poco prestigioso ed elegantissimo a far da cornice a collezioni davvero inestimabili!!



Nasce alla fine del 500 come Galleria annessa al glorioso “Giardino dei Semplici”, il nostro odierno orto botanico che, per chi non lo sapesse, è stato…il primo orto botanico universitario del mondo fondato da Cosimo I nel lontano 1543…



Nei secoli il Museo si è arricchito sempre di più con acquisizioni veramente importanti..

Un viaggio indietro nel tempo, alle origini del nostro glorioso Monte Pisano camminando attraverso gli ambienti preistorici relativi perfettamente ricostruiti inoltrandosi tra ancestrale felci arboree e alti equiseti, i partecipanti ammireranno inoltre le numerose tassidermie e i primissimi “diorami” al mondo creati dallo stesso Prof. Paolo Savi "Pisano Doc", illustre geologo - naturalista- ornitologo che ha fatto brillare la seconda metà dell’800 scientifico nostrano.



Senza dimenticare la nuovissima- e altrettanto ricca- galleria dei mammiferi, quella storica degli anfibi, gli imponenti scheletri della collezione dei cetacei ma anche l’incredibile e suggestiva Wunderkammer con i suoi Artificialia, i suoi Naturalia e…soprattutto i suoi Curiosa: strani oggetti che faranno sorridere guardando all’ingenuità con cui al tempo venivano osservati…tra collane fatte con denti di scimmia, teschi con coralli fossilizzati, corni di….unicorni e molto altro!!



Dati Tecnici: Difficoltà: Facilissima; lunghezza 2 km circa; dislivello: inesistente; tempo di percorrenza 2 ore circa. Rientro alle auto previsto per le ore 17.00.



Scheda tecnica: N° minimo di partecipanti: 12; Costo: 15,00€ a persona; 8,00€ bambini (da 6 a 12 anni) promozione "abbonamento": ogni 5 escursioni giornaliere si ottiene uno sconto del 50% sul costo dell'escursione.



+auricolari €2



+Biglietti Museo:



Intero: € 8.00



Ridotto (da 6 a 18 anni e over 65): € 6.00



Famiglia (1 adulto + 1 bambino): € 8.00



Convenzione Enti (Socio Coop, ICOM, EduMusei, Forze Armate)*: € 7.00 Convenzione Musei e Parchi (Mura di Pisa)**: € 6.00



Gratuito per bambini fino a 6 anni non compiuti, dipendenti dell’Università di Pisa, studenti dell’Università di Pisa e studenti con carta universitaria “Studente della Toscana”, accompagnatori di gruppi, persone con disabilità e loro accompagnatori, residenti nel Comune di Calci, Guide Turistiche e Guide Ambientali Escursionistiche (con tesserino di riconoscimento).



