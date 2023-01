Il paduletto di San Rossore

Una splendida passeggiata in uno dei polmoni verdi della Toscana litoranea.

L'itinerario parte dall'ippodromo, fatto costruire dal Re d'Italia e si svolge interamente nella zona accessibile al pubblico ed è mirato alla conoscenza delle zone umide delle lame interne, dove possiamo ammirare un tipico bosco meso-igrofilo ad ontani neri, pioppi bianchi e frassino ossifillo.

Il sentiero secco e percorribile facilmente, ci porterà fino al Osservatorio Faunistico Sabrina Bulleri presso la Riserva del Paduletto dove potremo incontrare e ammirare molte specie di animali interessanti tra le quali l'airone, il falco, il fenicottero e l'oca selvaggia.



Sarà possibile vedere una delle lame più spettacolari: La Buca delle ghiande, zona privilegiata per l’osservazione di varie specie di anatre nidificanti nella tenuta. Nel nostro percorso potremo vedere anche una rara liana e la località la Pineta dove venivano raccolte le pigne.



Appuntamento alle 14.00 Parco San Rossore in Via dell'Ippodromo proseguire fino a che ci sarà un area sosta dove potersi fermare con le auto poco prima di arrivare al ponte del fiume Morto.



Dati tecnici:

Percorso anulare con un tratto in andata e ritorno, difficoltà facile, lunghezza 6km ca., dislivello trascurabile, tempo medio effettivo di cammino 2h30' ca.

Rientro previsto per le ore 17.30.



Per info e prenotazioni telefoniche 3477922453

Tramite il sito:

www.toscanatrekking.it



Costo:

Adulti €14,00

Bambini €8,00€ bambini (da 6 a 12 anni)

Promozione "abbonamento": ogni 5 escursioni giornaliere si ottiene uno sconto del 50% sul costo dell'escursione.



La quota comprende: servizio di guida GAE per tutta la giornata.