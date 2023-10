'Il più furbo. Disavventure di un incorreggibile lupo' a Cascina

Domenica 15 ottobre alle 17.00 alla Città del Teatro vi aspetta una bellissima (e nota) favola rivisitata dalla compagnia Teatro Gioco Vita: 'Il più furbo. Disavventure di un incorreggibile lupo'.

Lo spettacolo infatti è ispirato a Cappuccetto Rosso e racconterà la storia dal punto di vista del lupo che invece di essere scaltro è maldestro e goffo.



"Nel folto del bosco un grande e cattivo Lupo incontra la piccola Cappuccetto Rosso e subito elabora (dopotutto, lui è il più furbo) un diabolico piano per mangiarsela. Così senza esitazioni, corre alla casa della nonna…

Sembra l’inizio della favola che tutti conosciamo, almeno finché il Lupo (che si crede davvero il più furbo) non infila la camicia da notte della nonna, con tanto di cuffietta d’ordinanza, ed esce da casa... rimanendo chiuso fuori!

Il più furbo è un concentrato di leggerezza e ironia che fa ridere e pensare. Il nostro lupo suscita simpatia perché, a fronte della sua declamata presunzione “io sono il più forte, il più bello e il più furbo”, si dimostra sgraziato e goffo. Ridere di lui, in cui tutti ci possiamo riconoscere, è ridere di noi, e questo ci fa sentire più umani."



In scena, Andrea Coppone animerà lo spettacolo con il teatro d'ombre, d'attore e la danza.

Lo spettacolo è consigliato per bambini dai 3 ai 7 anni.



durata 50’

sala Margherita Hack



DOMENICA 15 OTTOBRE ORE 17.00

Biglietti a partire da 5€

Prevendita circuito Ticketone



info 050744400 biglietteria@lacittadelteatro.it