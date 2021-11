Il post punk dei croati Parnepar e dell'Orrendo Subtonik al Botteghino di Pontedera

Due chicche assolutamente da non perdere al Botteghino per il 2 novembre! Dopo le tappe di Zagabria, Koper, Postojna, Imola e Bologna, al circolo dalle ore 22 sbarcano i PARNEPAR, accompagnati dal pontederese ORRENDO SUBTONIK!



Trio zagabrese che sviaggia fra il post-punk ed il new wave, risente molto dell'influenza della musica fra la fine degli anni '70 ed primi anni '80; ritmi veloci, brevi, lacerati, e cupi dediti a ben descrivere il grigiore della metropoli, che sono stati riversati già in due dischi, portati in giro per l'Europa in vari tour.



Con loro ad animare la serata anche l'ORRENDO SUBTONIK, post punk direttamente da Pontedera!!!





ORRENDO SUBOTNIK --?https://orrendosubotnik.bandcamp.com/releases

