Il Premio Europa per le donne a Pisa

Sabato 21 ottobre 2023, alle ore 18:00, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, a Pisa, si terrà la seconda parte della cerimonia della XVII° edizione del Premio Europa, l'unico concorso letterario italiano a partecipazione gratuita riservato alle donne che scrivono racconti gialli e noir.

Per l'occasione verranno premiate la sociologa Rita Biancheri, la direttrice de La Feltrinelli di Pisa Ombretta Taviani e verrà presentato il libro A colazione con Sherlock Holmes, appena uscito per i tipi della Oligo Editore.



Il Premio è diretto dalla scrittrice Paola Alberti, ed è organizzato dalla Compagnia del Delitto (www.cattivabambina.it) e dal Gruppo Internazionale di Lettura con il patrocinio del Comune di Pisa e della Regione Toscana. La giuria dell'omonimo concorso letterario nazionale, presieduta dalla Alberti e di cui fanno parte anche Maria Paola Ciccone, presidente del Gruppo Internazionale di Lettura, Elena Calamari, già docente di Psicologia dell'ateneo pisano, e Chiara Patarino, comunicatrice, blogger e autrice di letteratura per ragazzi, nel giugno scorso aveva già presentato al pubblico pisano le vincitrici del concorso: Anna Corrado, Chiara Zanobini e Melania Barontini.



Poiché il Premio Europa tradizionalmente segnala, oltre alle vincitrici del concorso letterario, anche dei personaggi che si siano distinti nel valorizzare le tematiche legate alle pari-opportunità e alla letteratura di genere, in questa seconda parte della cerimonia, sabato prossimo, tra gli ospiti d'onore ci sarà la professoressa Rita Biancheri, docente di Sociologia dell'ateneo pisano e profonda conoscitrice della “questione femminile” nel mondo del lavoro e dell'arte e la direttrice della storica libreria La Feltrinelli di Pisa Ombretta Taviani, che negli anni ha saputo distinguersi nel mondo delle librerie di catena, promuovendo anche gli editori medio-piccoli e lavorando molto sulla soddisfazione del lettore.





